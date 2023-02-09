Российские военные спасли 47 человек в Сирии с 6 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Российские военные продолжают спасательные работы в Сирии после разрушительного землетрясения, с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама», - сказал Егоров.

Генерал отметил, что с 6 февраля 2023 года из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 225 сирийским гражданам.

Также Егоров уточнил, что организована раздача нуждающимся 38,5 тонн гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости.

Как писал сайт KP.RU, на 9 февраля 2023 года почти 18 тысяч человек погибли в Турции и Сирии из-за землетрясений, десятки тысяч человек получили ранения, тысячи зданий были разрушены.

Президент Турции сообщал, что «число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 16 546». Он отметил, что пострадали 66 132 человека.

Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш заявлял, что «число жертв землетрясения в республике возросло до 1 347».

Министр уточнил, что число пострадавших составляет 2 295 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе психологическая.

7 февраля 2023 года спасатели МЧС России прибыли в Сирию и направились в район поисково-спасательных работ.

8 февраля 2023 года спасатели МЧС России прибыли в Турцию, чтобы оказать помощь в трудный для страны момент.

Напомним, в ночь на 6 февраля 2023 года произошло сильнейшее за последние 80 лет землетрясение и превратило в руины тысячи построек в десяти провинциях Турции и северных районах Сирии.