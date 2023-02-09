Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек Фото: REUTERS

Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек, а почти 72 тысячи человек ранены, об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на брифинге в провинции Хотай.

«На данный момент у нас 17 406 погибших, 71 866 раненых», - сообщил Коджа.

Как писал сайт KP.RU, два часа назад Реджеп Эрдоган сообщал, что число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 16 546. По данным на то время, пострадали 66 132 человека.

8 февраля 2023 года спасатели МЧС России прибыли в Турцию, чтобы оказать помощь в трудный для страны момент.

Уточнялось, чтобы добраться до назначенного места спасателям пришлось проделать большой путь - дороги разбиты обломками зданий так сильно, что местами трещины на асфальте достигают до полуметра.

Напомним, в ночь на 6 февраля 2023 года произошло сильнейшее за последние 80 лет землетрясение и превратило в руины тысячи построек в десяти провинциях Турции и северных районах Сирии.