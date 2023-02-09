МИД Нидерландов вызвал посла России по делу MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МИД Нидерландов вызывал посла России Александра Шульгина в связи с оглашением новых данных, касающихся расследования дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, об этом сообщил премьер-министр Марк Рютте, его слова привела Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

«Российский посол был вызван в среду для того, чтобы «дать письменные и устные объяснения», - проинформировал депутатов премьер министр.

Как указывал телеканал, некоторые депутаты предлагали выслать посла и призвать к этому же своих европейских коллег.

Рютте заявил, что «не видит в этом необходимости».

По его словам, нужно оставить каналы связи с РФ открытыми, и предположил, что в ответ Москва практически наверняка вышлет голландского посла в РФ.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года сообщалось, что власти Нидерландов не могут преследовать президента России Владимира Путина по делу о крушении пассажирского Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году, поскольку он обладает иммунитетом главы государства.

Представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутцелар отметила, что на момент катастрофы самолета Путин «был главой государства, и сейчас он является главой государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию».

Также прокуратура Нидерландов заявила, что расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, выполнявшего рейс MH17, приостановлено за недостатком улик, необходимых для выдвижения новых обвинений по данному делу.

Подчеркивалось, что «расследование достигло предела своих возможностей, все зацепки исчерпаны. В связи с этим оно приостановлено».