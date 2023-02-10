Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 13 человек

В результате взрыва бытового газа в Новосибирске погибли 13 жителей пятиэтажки Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Количество жертв взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает "КП-Новосибирск" в пятницу, 10 февраля 2023 года.

"По официальным данным, на настоящий момент 22 человека пострадали, из них 13 погибли. Часть людей в больницах", - уточнил начальник отдела информации и связи с общественностью регионального управления МЧС России Павел Винаков.

Информацию подтвердил ТАСС руководитель ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. По его словам, нет оснований полагать, что будут найдены новые погибшие. Поисково-спасательные работы завершены. Устанавливать личности части погибших будут по ДНК-экспертизе, уточнил Орлов.

Как ранее писал сайт "КП-Новосибирск", взрыв газа в доме №39 на улице Линейной произошел утром в четверг, 9 февраля. Напомним, после взрыва висеть остался только пятый этаж. Всего в доме проживало 117 человек.