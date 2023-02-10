В Уфе один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва газа в кафе

Последствия взрыва в кафе в Уфе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Башкирии

27-летний мужчина скончался в медицинском учреждении после взрыва газа в кафе, расположенном в микрорайоне Затон в Уфе. Об этом сообщает "КП-Уфа" в пятницу, 10 февраля 2023 года.

Пострадали еще четыре человека. Мужчины 22, 26, 64 лет и 19-летняя девушка получили ожоги. Им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, взрыв с последующим возгоранием на площади 60 квадратных метров случился в уфимском кафе утром 9 февраля.

Предполагаемой причиной пожара называют взрыв газа. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления надзорной деятельности МЧС Башкирии Петр Ильин.

По предварительным данным, незадолго до происшествия в заведение общепита был привезен пропановый баллон объемом 50 литров, который находился в подвальном помещении. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.