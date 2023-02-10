Названы самые популярные пароли в Сети в 2022 году Фото: Анастасия Осипова

Ежегодно эксперты анализируют на основании утечек в Даркнете, какие пароли чаще всего выбирают пользователи в сети. Из года в год комбинации оказываются похожими. Вот и на этот раз, самыми популярными в мире стали варианты: «a123456», «123456» и «123456789». Таковы данные сервиса DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).

Если говорить о комбинациях кириллических паролей, то тут тоже стабильность: «йцукен», «пароль» и «любовь», «привет», «наташа», «максим», «марина», «люблю», «андрей» и «кристина» - это самые популярные варианты.

В доменных зонах РФ и RU чаще всего встречаются «33112211», «123456» (занимавший третье место в 2021-м) и «1q2w3e4r». Четвертая и пятая строчка по популярности у «123456789» и «qwerty».

- Пароли пользователей в массе своей остаются опасно простыми. Почти миллиард паролей состоят только из цифр, а мировой топ у комбинации от 1 до 5, — подчеркнул основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян.

Такие простые данные несут в себе много опасности, если злоумышленники могут взломать пароль, то они получают доступ ко всей персональной информации, пишет газета "Известия".

Простые комбинации можно менее чем за одну секунду взломать, потому что они есть уже во всех словарях паролей.

Внимательное отношение к личной информации, проверка антивирусов, надежные пароли и двухфакторная аутентификация могут защитить данные от утечки. Не стоит сообщать в сети свои личные данные и хранить такую информацию в облачных сервисах, пишет RT.

В рунете самыми незащищенными паролями оказались те, которые основаны на дате рождения, фамилии, имени, либо номере телефона, передает ФАН.

Тем временем в Интернете набирает обороты новый вид мошенничества. Он касается любителей компьютерных игр. Злоумышленники выманивают у доверчивых геймеров ценные кибер-товары, которые улучшают характеристики виртуальных героев, передает Пятый канал.