Группа депутатов Европарламента призвала прекратить военную и финансовую поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирные отношения с Москвой отвечают стратегическим интересам Европейского союза. Об этом группа депутатов Европарламента сказал в обращении к Еврокомиссии, текст которого имеется в распоряжении Lenta.Ru.

В своем обращении политики спрашивают о готовности европейских стран начать мирные переговоры с российской стороной, немедленно прекратив при этом всю военную и финансовую поддержку Киеву.

Группа парламентариев указывает на отчеты, согласно которым, спецслужбы рекомендуют американскому правительству начать мирные переговоры с Москвой для предотвращения третьей мировой войны.

«В этих отчетах также говорится, что мирные переговоры необходимы и выгодны стратегическим интересам США. Такой призыв поддерживает и Дональд Трамп», - напоминают они.

Парламентарии также указывают на данные американского исследовательского цента RAND Сorporation, представившего в конце января 2023 года доклад «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта». Исследование говорило о важности сохранения мира, смягчении санкционных ограничения, а также о необходимости Украины перейти к переговорам для разрешения конфликта.

С обращением выступили депутаты Иоахим Кус (ФРГ), Бернхард Зимниок (ФРГ), Марсель де Грааф (Нидерланды), Милан Угрик (Словаия) и Иван Вилибор Синчич (Хорватия). Они

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