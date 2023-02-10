Военный эксперт назвал препятствие в поставках Украине истребителей из США Фото: REUTERS

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Lenta.ru заявил об отсутствии у Киева необходимого оборудования для использования американских истребителей.

Как заявил специалист, если передача военных самолетов все же произойдет, то никак не повлияет на процесс боевых действиях. По его словам, украинской стороне потребуется по меньшей мере один целый аэродром для принятия поставки, однако таких на Украине на сегодняшний день не осталось.

Вторым же Литовкин назвал отсутствие важного оборудования для приема данных истребителей. «Аэродромы должны быть оснащены нужными компонентами: диспетчерской вышкой, радиолокационной станцией, эксплуатационной частью, складами с боеприпасами и горюче-смазочными материалами - это очень много разного оборудования». – отметил он.

Как отметил военный эксперт, украинским пилотам нужен по меньшей мере год для того, чтобы освоить управление новой техники без какого-либо риска для жизни.

Литовкин также заявил, что новые истребители не смогут обеспечить безопасность танкам, поставка которых ранее была анонсирована, поскольку для воздушного прикрытия больше подходят дроны или же вертолеты, а такого рода самолеты необходимы для захвата воздушного пространства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «мечтает» о поставке в страну тяжелых истребителях. Литовкин заявил ФАН о том, что украинские войска долго не полетят и на немецких истребителях, также указав на необходимость усвоить технику управления этими самолетами.

Зеленский также просил истребители у Великобритании и Франции. Как заявил в беседе с телеканалом «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко истребители F-16 могут поставить на Украину не раньше, чем через год.