Адвокат Данильченко заявила о возможности удержать алименты с самозанятых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко в беседе с Lenta.ru заявила о возможность удержать алименты с доходов самозанятых, рассказав о самом надежном способе взыскания средств с родителя, имеющего подобный вид трудовой деятельности.

Как уточнила специалист, положения закона в равной степени относятся к самозанятым. В том числе, в постановлении российского правительства имеется перечень видов заработка, а также других видов дохода, с которых возможно удержание алименты.

Данильченко заявила, что в этом перечне указаны доходы, полученные физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» от реализации работ, услуг, а также товаров или имущественных прав. Таким образом алименты могут быть удержаны с доходов самозанятых.

«В соответствии с Семейным кодексом РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Если родители добровольно не исполняют свою обязанность, то с них можно взыскать алименты в судебном порядке», - отметила адвокат.

Ранее адвокат Ирина Калинина в беседе с Life.ru развенчала популярные мифы об алиментах, сообщив, что период выплат алиментов могут продлить даже после того, как ребенку исполнится 18, а выплачивать деньги может не только отец, но и бабушка с дедушкой.

Тем временем Пленум Верховного суда РФ принял постановление, которое разъясняет наказание за неуплату алиментов. Как писала «Российская газета», согласно данному решению, нельзя верить обещаниям алиментщика погасить долг. То есть при возбуждении уголовного дела, обещание внести деньги не должно быть основанием для его прекращения.