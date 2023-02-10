В молочное животноводство Амурской области в 2022 году инвестировали более 1,3 млрд рублей

Молочное животноводство в Амурской области до 2025 года определено приоритетным направлением в сельском хозяйстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области инвестиции в молочное животноводство по итогам 2022 года составили более 1,3 млрд. рублей. Это направление признано приоритетным в сельском хозяйстве Приамурья, до 2025 года региональные власти планируют существенно увеличить производство молока. Реализацию инвестиционных проектов и поддержку аграриев обсудили на совещании по молочному животноводству, которое провел губернатор области Василий Орлов.

В прошлом году в Приамурье появились два новых комплекса, рассчитанных на 1090 животных. Крупные инвестпроекты реализовали ООО «Приамурье» и ООО «Амурский партизан». Из племенных хозяйств России в них завезли 718 голов скота, на предприятиях создали 59 новых рабочих мест.

«Все договоренности, которые были достигнуты несколько лет назад с крупными инвесторами, выполняются. В целом мы видим, что меры поддержки эффективны, - отметил Василий Орлов. - У аграриев, несмотря на все сложности, – санкции, коронавирус, есть заинтересованность в работе, глаза горят. Уверен, что мы достигнем всех поставленных задач. К концу года в регионе будет построен комплекс сжижения природного газа, который сможет обеспечить предприятия экологичным видом топлива. Предлагаю аграриям рассмотреть возможность работы сельскохозяйственной техники на сжиженном природном газе», - рассказал губернатор Василий Орлов.

В 2023 году в регионе продолжится строительство еще нескольких молочных ферм. Летом АО «Луч» завершит первый этап животноводческого комплекса на 1570 коров, АО «Димское» в этом году приступит к строительству комплекса на 1700 коров.

По словам министра сельского хозяйства региона Олега Туркова, к 2025 году Приамурье сможет на 78% загрузить сырым молоком перерабатывающие заводы области. Сейчас доля сырья собственного производства составляет 47%.