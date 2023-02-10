Правительство Молдавии уходит в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Молдавии уходит в отставку, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на экстренном заседании в администрации президента страны Майи Санду.

«Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности», – сказала премьер Молдавии.

Как считает Гаврилица, правительство страны имело поддержку со стороны международных партнеров, однако не видело такой же поддержки от населения Молдавии.

Напомним, правительство Натальи Гаврилицы было утверждено в августе. С тех пор в нем сменились вице-премьер по реинтеграции, министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и социальной защиты.

Сайт KP.RU писал, что самых вероятных кандидата на пост премьер-министра Молдавии сейчас два. Это Дорин Речан, советник президента страны в сфере национальной обороны и безопасности, секретарь Высшего Совета безопасности, а также Василе Тофан – известный финансист, член Административного совета Ассоциации Media alternativa, которая владеет лицензией на вещание телеканала TV8.