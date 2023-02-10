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НовостиПолитика10 февраля 2023 11:38

Мишустин освободил Булавина от должности главы Федеральной таможенной службы России

Врио главы ФТС назначен первый заместитель Булавина Руслан Давыдов
Владимир РОМАНЕНКО
Врио главы ФТС назначен первый заместитель Булавина Руслан Давыдов

Врио главы ФТС назначен первый заместитель Булавина Руслан Давыдов

Фото: Александр ГЛУЗ

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с должности главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом информирует пресс-служба правительства РФ.

"Распоряжение об этом подписано... Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет", - говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности премьер РФ назначил первого замглавы ФТС Руслана Давыдова.

Владимир Булавин занимал пост главы ФТС 6,5 лет. До этого, с марта 2013 года по июль 2016 года, он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Обладатель орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени, Почета, "За военные заслуги" и других наград.

Напомним, не так давно президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза. В аппарате Совбеза уточнили, что он был освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального госслужащего, а также с учетом его перехода на другую работу.