Мишустин освободил Булавина от должности главы Федеральной таможенной службы России

Врио главы ФТС назначен первый заместитель Булавина Руслан Давыдов Фото: Александр ГЛУЗ

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина с должности главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом информирует пресс-служба правительства РФ.

"Распоряжение об этом подписано... Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет", - говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности премьер РФ назначил первого замглавы ФТС Руслана Давыдова.

Владимир Булавин занимал пост главы ФТС 6,5 лет. До этого, с марта 2013 года по июль 2016 года, он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Обладатель орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени, Почета, "За военные заслуги" и других наград.

Напомним, не так давно президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза. В аппарате Совбеза уточнили, что он был освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального госслужащего, а также с учетом его перехода на другую работу.