Авиация России сбила украинский МИ-8 в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Авиация ВКС России сбила украинский вертолет МИ-8 в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Терновка Запорожской области сбит вертолет МИ-8 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 26 января 2023 года российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 ВСУ в районе Угледара в Донецкой Народной Республике.

Как отмечалось, российские силы ПВО в районе населенного пункта Угледар сбили самолет Су-25 ВСУ.

Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка в ЛНР, Никольское в ДНр и Новопрокоповка и Дорожнянка Запорожской области.

21 января 2023 года российские военные в районе населенного пункта Владимировка ДНР за последние сутки сбили украинский самолет Су-24, также возле населенного пункта Лозовая в Харьковской области был сбит Ми-8.