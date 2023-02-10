Пушилин заявил, что из Угледара началась эвакуация гражданских в Волноваху

Пушилин заявил, что из Угледара началась эвакуация гражданских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что из Угледара начата эвакуация гражданских в Волноваху, находящуюся под российским контролем.

По его словам, в Угледаре находятся порядка 1 400 мирных жителей, часть силы РФ уже эвакуировали.

Глава региона подчеркнул, что обстановка на линии соприкосновения в ДНР стабильно напряженная.

Он заявил, что российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года Денис Пушилин сообщал, что необходимое направление в плане дальнейшего «освобождения Красного Лимана - это, конечно же, Северск».

Он отметил, что есть определенные успехи в направлении Северска.

По его словам, «это пока окрестности, но, тем не менее, там каждый поселок, каждая позиция противника - она в целом улучшает позиции наших подразделений».

Политик добавил, что российская армия продвигается по всей линии фронта в Донецкой Народной Республики.

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