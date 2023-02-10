Российские военные закрепились в северной части Артемовска Фото: ТАСС

Российские военные закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что на артемовском направлении силы РФ сейчас в северной части уже закрепились, обошли Артемовск с северной, южной и восточной части.

«По сути, уже перерезали три из четырех дорог путей снабжения», - сказал Пушилин.

«Остается лишь одна трасса - Артемовск - Часов Яр», - пояснил глава республики.

По его словам, ВСУ готовят укрепрайоны в районе Константиновки.

«Даже линию обороны», - сказал Пушилин.

Как писал сайт KP.RU, ранее Денис Пушилин сообщил, что из города Угледара начата эвакуация гражданских в Волноваху, которая находится под российским контролем.

По его словам, в Угледаре находятся порядка 1 400 мирных жителей, часть силы РФ уже эвакуировали.

Он заявил, что российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город.

2 февраля 2023 года подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ в Артемовске растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью.

Он указывал, что теряется оперативное управление войсками, что в свою очередь нарушает координацию действий и приводит к росту потерь.

По его словам, на этом фоне в украинской армии увеличиваются «панические настроения», в том числе у офицерского состава.

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