Британский генерал Джонс заявил, что ВСУ могут вскоре потерять несколько крупных городов Фото: REUTERS

Генерал британской армии Руперт Джонс заявил, что ВСУ могут вскоре потерять несколько крупных городов в результате российской спецоперации, об этом написало издание Express.

«В ближайшие недели… Я думаю, нам всем должно быть ясно, что это будет не то, чего мы все ожидаем», - сказал офицер.

Генерал пояснил, что ВСУ могут утратить контроль над такими крупными городами, как Харьков и Запорожье, а также отойти из Артемовска после ряда серьезных поражений.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что в ВСУ почти не осталось боеприпасов.

Он заявил, что сейчас у них почти ноль боеприпасов. По его словам, большой расход снарядов связан с высокой интенсивностью боевых действий.

Египетский эксперт Наср Салим заявил, что поставки западных вооружений на Украину имеют целью затянуть конфликт.

Он подчеркнул, что НАТО и Украина хорошо знают, что нанести поражение России в ходе этой операции невозможно.