Собака накрыла собой кота, переживая гибель хозяев после землетрясения в Турции Фото: REUTERS

Необычайно трогательная история произошла после страшного землетрясения в Турции. В результате природного катаклизма погибло множество людей, а их питомцы остались погребенными под завалами или оказались на улице без возможности найти себе еду и воду.

Очень душевное видео с собакой и котом, оставшимися без хозяев и дома, буквально взорвало социальные сети. В разрушенном населенном пункте спасатели и местные жители не успевают помочь пострадавшим людям, не говоря уже о братьях наших меньших.

На кадрах опубликованного видео собака дрожит и обнимает кота, животные пытаются согреться. В глазах домашних питомцев боль, отчаяние и надежда.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило 19 тысяч человек.

Ранее, американская компания по разработке космических технологий Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений после масштабного землетрясения в Турции.