TRT Haber: В Хатае задержали подозреваемых в мародерстве Фото: REUTERS

Подозреваемые в мародерстве пойманы правоохранителями в турецкой провинции Хатай, пострадавшей от землетрясения, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Подозреваемые в мародерстве пойманы полицией специального назначения в турецкой провинции Хатай, пострадавшей от землетрясения»,- говорится в сюжете.

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля 2023 года Эрдоган объявил семидневный траур из-за трагедии с землетрясением в республике.

Отмечалось, что вплоть до заката солнца 12 февраля флаг Турции по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен.

7 февраля 2023 года Эрдоган в связи с разрушительным землетрясением объявил 10 провинций страны районом чрезвычайной ситуации и ввел в них чрезвычайное положение.

Президент Турции заявил, что особый режим продлится три месяца.

10 февраля 2023 года в Турции в аэропорту задержали главного архитектора жилого комплекса «Ренессанс» в Хатае, который в буквальном смысле «рассыпался» во время землетрясения.