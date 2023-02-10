Экс-разведчик Риттер: Путин сражается со всем Западом и побеждает Фото: Александр КОЦ

Владимир Путин успешно защищает интересы России, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада, об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью, опубликованном в его личном блоге на YouTube.

«Владимир Путин — очень яркая личность. Он несет на своих плечах такое бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер», - сказал Риттер.

«Путин играет в игру совершенно другого порядка. А эти ребята — посмешище, идиоты», - подчеркнул эксперт.

Офицер напомнил, что Путин принял страну, которая «буквально лежала в руинах» и превратил ее в мощную сверхдержаву.

«Если ты русский, ты, черт возьми, можешь гордиться своим лидером, потому что он добился результата, несмотря на все попытки помешать ему», - отметил экс-разведчик.

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля 2023 года Риттер отметил, что план США по ослаблению власти президента России Владимира Путина провалился.

Разведчик заявил, что Белый дом для ослабления российского лидера хотел использовать конфликт на Украине, однако «можно сказать, что Путин стал даже сильнее».

По мнению военного, «Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию».

Он подчеркнул, что Россия приобрела еще большую силу в военном отношении, тогда как позиции стран НАТО ослабли.

4 февраля 2023 года офицер заявил, что власти США осознают неизбежность поражения Украины и готовятся к такому сценарию.

«Все уже признают, что поражение Украины неизбежно», - сказал он.

Экс-разведчик пояснил, что администрация Байдена отправляет на Украину оружие, чтобы оправдаться, когда Украина потерпит поражение.