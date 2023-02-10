Певицу Земфиру* включили в реестр иноагентов Фото: Елена БОДУЭН

10 февраля 2023 года Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов Земфиру Рамазанову* (певица Земфира*), бывшего депутата Дмитрия Гудкова*, политолога Аббаса Галлямова*

Также в список попали общественный деятель Татьяна Намазбаева*, журналист Сергей Асланян*, ученый Сергей Шпилькин*, общественный деятель Анна Ривина* и общественного деятеля Александра Казанцева*.

«Земфира Рамазанова* открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против СВО, получала поддержку от иностранных источников», - говорится в документе.

Указывается, что Гудков* включен в список иноагентов за призывы к предоставлению вооружения Украине; Галлямов* и Асланян* высказывались против СВО на Украине; Намазбаева* и Казанцева* за пропаганду ЛГБТ-отношений; Шпилькин* и Ривина* за распространение недостоверной информации.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года Минюст России включил в реестр иностранных агентов Елизавету Гырдымову* (певица Монеточка)*, главу проекта «Гулагу.net» Владимира Осечкина* и других.

13 января 2023 года в список иноагентов включены актер Артур Смольянинов*, журналист Артемий Троицкий*, юрист Анатолий Фурсов*, бывший священник Сергей Кирсанов*, журналист Александр Шелест*.

До этого Минюст включил в реестр бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, адвоката Илью Новикова* и еще четырех человек.

Ранее в список внесли журналистку Ирину Шихман*, рэпера Noize MC* (Иван Алексеев*), блогера Михаила Светова*, журналиста Дмитрия Колезева*. В список физлиц-иноагентов также вошли блогер Руслан Карпук*, политик и блогер Вячеслав Мальцев*, физик Андрей Заякин*, юрист Олимпиада Усанова*