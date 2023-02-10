Ростех заявил об успешных испытаниях противодронной системы РЭБ «Серп-ВС» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в реальных условиях прошли успешную опытную эксплуатацию противодронные системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС», которые полностью исключили появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне, об этом сообщили в «Ростехе».

«Ростех» завершил тестовую эксплуатацию систем подавления беспилотников «Серп-ВС» на объекте топливно-энергетического комплекса России. Установленные на промышленной территории нефтяной компании устройства позволили исключить появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне», - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс может работать автономно на удаленной позиции и защищать как мобильные, так и стационарные объекты.

Как писал сайт KP.RU, 6 июля 2022 года сообщалось, что наши бойцы увидели работу «Ступора» в реальной боевой обстановке на Украине.

Как отмечалось оператор «Ступора» наводит ружье на цель и наживает кнопку. После этого вражеский беспилотник входит в «ступор» - он или теряет связь со своим пунктом управления или принудительно садится в точку, в которую ведет его наш специалист.

Кроме того, наши ружья-антидроны до «публичной премьеры» эффективно применялись на разных направлениях специальной военной операции, включая западную часть ДНР.

О тактико-технических данных чудо-ружья известо мало: дальность действия комплекса - до 2 км. Сектор обстрела – 20 градусов. Противодроновое ружьё способно не только подавлять канал связи между дроном и оператором, но и глушить передачу данных с его камер и датчиков в режиме реального времени.