Замгоссекретаря Дженкинс заявила о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по ДСНВ Фото: REUTERS

Вашингтон готов к диалогу с Москвой по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

«Наша цель - дать ясно понять, что мы готовы с ними встретиться, когда они готовы. Жаль, что они увязывают это с происходящим на Украине», — сказала она.

Дипломат отметила, что реализация соглашения крайне важна для национальной безопасности США.

Как писал сайт KP.RU, 29 ноября 2022 года Мария Захарова заявила, что власти России отмечают высочайший уровень враждебности и токсичности США на всех направлениях. Так она прокомментировала перенос заседания двусторонней комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Решение российской стороны о переносе на более поздний срок сессии двусторонней консультативной комиссии в Каире было принято на политическом уровне с учетом крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях», – сказала дипломат.

Она отметила, что Вашингтон нелегитимно вывел из ДСНВ значительную часть своих наступательных вооружений и объявил их переоборудованными.