В Аргентину не пускают беременных россиянок, чтобы не предоставлять гражданство их будущим детям

Увеличилось количество беременных россиянок, которые едут в страны Латинской Америки за гражданством для будущего новорожденного. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шесть беременных россиянок застряли в аэропорту аргентинской столицы из-за отказа во въезде в страну, сообщает ТАСС. В миграционной службе считают, что женщины дали неверную информацию о мотивах поездки в Аргентину.

«Когда мы видим, что у них нет обратного билета, когда они не могут объяснить, куда поедут как туристы на 33-й неделе беременности, довольно сложно поверить в туризм», - прокомментировала ситуацию глава ведомства Флоренсия Кариньяно в эфире телеканала Todo Noticias.

Кариньяно рассказала, что только на одном рейсе в Аргентину прилетели 33 россиянки на 32-34 неделе беременности. Поток беременных гражданок России, прилетающих в Аргентину, увеличился с августа 2022 года, добавила чиновница.

Почему в России возникла мода на беременный туризм в Латинскую Америку, читайте здесь на KP.RU. В топ-5 стран, куда едут рожать россиянки, входят Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили и Панама. Все эти страны автоматически наделяют новорожденного национальным паспортом и сопутствующими благами, среди которых ключевое - безвизовый въезд во многие страны.