В Китае призвали пересмотреть отношение к США после терактов на "Северных потоках"

В Китае согласны с версией, что теракты на "Северных потоках" устроены Соединенными Штатами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировое сообщество должно пересмотреть отношение к Соединенным Штатам после разоблачения их причастности к взрывам на "Северных потоках". Об этом говорится в публикации китайской газеты Huanqiu.

Издание привело оценку экспертов, которые сошлись во мнении, что доказательства участия Вашингтона в организации взрывов, приведенные американским журналистом Сеймуром Хершем в своем расследовании, выглядят убедительно.

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай призвал к ответственности США за инцидент на "Северных потоках", если расследование Сеймура Херша соответствует действительности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Напомним, Сеймур Херш в расследовании пришел к выводам, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года. По версии Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие.