МИД Китая заявили, что США должны понести ответственность за инцидент на "Северных потоках"

США должны объясниться перед мировым сообществом, если статья Херша о диверсии на "Северных потоках" правдива Фото: REUTERS

Китай призвал к ответственности США за инцидент на "Северных потоках", если расследование журналиста Сеймура Херша соответствует действительности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы обратили внимание на соответствующую публикацию", - сказала дипломат в ответ на просьбу прокомментировать расследование.

По ее словам, взрывы на "Северных потоках" оказали серьезное воздействие на мировую энергетическую ситуацию и глобальную экологическую среду.

Мао Нин считает, что если результаты расследования правдивы, то США должны будут понести ответственность и "объясниться перед мировым сообществом".

Публикация американского журналиста Сеймура Херша по "Северным потокам" к всеобщему удивлению не получила на Западе широкого распространения. Такое мнение выразил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что при анализе высказываний Белого дома российским и зарубежным СМИ следует брать во внимание публикацию Херша. При этом он назвал "в чем-то спорной" статью американского журналиста о причастности США к саботажу на "Северных потоках".