Журналист Херш подтвердил авторство статьи о диверсии на "Северных потоках"

Журналист отказался раскрывать подробности работы над материалом Фото: REUTERS

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил РИА Новости, что он действительно является автором статьи о взрывах на "Северных потоках".

"Конечно, это был я", - ответил Херш на просьбу агентства верифицировать авторство.

РИА отмечает, что журналист отказался раскрывать подробности работы над материалом и рассказывать, кто является его источником.

Херш создал на сайте Substack страницу, где опубликовал расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках". Он писал, что взрывчатку под газопроводы заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По информации Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Как заявил журналист, президент США Джо Байден принять решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета национальной безопасности страны о том, как осуществить диверсии так, чтобы в них не заподозрили Вашингтон.