Умер Хью Хадсон, режиссер фильма "Огненные колесницы"

Хью Хадсон Фото: EAST NEWS

Умер Хью Хадсон, британский режиссер, продюсер и сценарист, снявший фильм "Огненные колесницы", который был удостоен премии "Оскар". Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на семью культурного деятеля.

В сообщении указывается, что Хью Хадсон скончался в возрасте 86 лет в результате непродолжительной болезни. Какое именно заболевание было у кинорежиссера, не уточняется. У него остались жена и сын.

Напомним, фильм "Огненные колесницы" был снят в 1981 году. Фильм получил семь номинаций на премию "Оскар", победив в четырех из них: за лучший фильм, лучший сценарий, лучший дизайн костюмов и лучший саундтрек.

Картина также завоевала "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке. Сам Хью Хадсон за картину был номинирован на "Оскар" за лучшую режиссуру и получил специальный приз жюри Каннского кинофестиваля.