Байден рассказал, какого невидимого человека он ищет на заседаниях Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден на собрании Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме пошутил, что каждый раз ищет взглядом президента США, когда слышит о нем на мероприятиях.

«Каждый раз, когда я слышу «президент Соединенных Штатов», я оглядываюсь и говорю: «Где он, черт возьми?» – сказал глава Белого дома.

Напомним, в конце прошлого года президент США отшутился на вопрос журналистов, что не знает о грядущих выборах президента страны в 2024 году. Накануне он заявил, что пока не готов принять решение о своем участии в следующих выборах главы государства.

Как писал сайт KP.RU, в апреле прошлого года Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в момент, когда рядом с ним никого не было. Это произошло после выступления перед избирателями в штате Северная Каролина.