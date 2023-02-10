Байден заявил, что не готов принять решение о выдвижении на выборы президента США 2024 года Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение о своем участии в следующих выборах главы государства в 2024 году.

«Я просто не готов сделать это», – сказал политик в интервью Telemundo.

Как отметил глава Белого дома, результат выборов президента США в 2024 году нельзя предсказать. По словам Байдена, он не будет руководствоваться ожиданиями, когда будет принимать решение о своем участие в голосовании.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года президент заявил о намерении баллотироваться еще на один срок. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Байден предположил, что «все хотят» его участия в президентских выборах и назвал решение бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году «семейным».

В декабре 2022 года Байден пошутил, что не знает о грядущих выборах президента США в 2024.