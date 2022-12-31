Байден пошутил, что не знает о грядущих выборах президента США в 2024 году

Президент США Байден считает, что следующий год будет хорошим Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден отшутился на вопрос журналистов, что не знает о грядущих выборах президента Америки в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

"Скоро предстоят выборы? Я этого не знал", - цитирует ответ Байдена пресс-пул Белого дома. Журналисты задали ему вопрос, обсуждает ли он с семьей предстоящие выборы во время отдыха на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова), куда вместе с семьей он поехал встретить Новый год.

"2023 год будет хорошим годом", - добавил президент. Байдена также спросили, как проходит отдых, на что он ответил, приятно, когда рядом с ним его внуки, дочь и "вся чертова семья", цитирует пресс-пул главу страны.

Напомним, президент США Байден намерен баллотироваться еще на один срок. Об этом он сказал в среду 9 ноября 2022 года во время пресс-конференции в Белом Доме.

Действующий президент заявил, что в оставшееся до конца президентского срока время его администрация не намерена изменять курс, которого она придерживается.