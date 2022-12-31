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НовостиВ мире31 декабря 2022 4:20

Байден пошутил, что не знает о грядущих выборах президента США в 2024 году

Президент США Байден считает, что следующий год будет хорошим
Владимир РОМАНЕНКО
Президент США Байден считает, что следующий год будет хорошим

Президент США Байден считает, что следующий год будет хорошим

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден отшутился на вопрос журналистов, что не знает о грядущих выборах президента Америки в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

"Скоро предстоят выборы? Я этого не знал", - цитирует ответ Байдена пресс-пул Белого дома. Журналисты задали ему вопрос, обсуждает ли он с семьей предстоящие выборы во время отдыха на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова), куда вместе с семьей он поехал встретить Новый год.

"2023 год будет хорошим годом", - добавил президент. Байдена также спросили, как проходит отдых, на что он ответил, приятно, когда рядом с ним его внуки, дочь и "вся чертова семья", цитирует пресс-пул главу страны.

Напомним, президент США Байден намерен баллотироваться еще на один срок. Об этом он сказал в среду 9 ноября 2022 года во время пресс-конференции в Белом Доме.

Действующий президент заявил, что в оставшееся до конца президентского срока время его администрация не намерена изменять курс, которого она придерживается.