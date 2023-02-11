Невролог рассказал о возможных причинах боли в груди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-невролог, цефалголог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Анна Гарманова рассказала о возможных причинах боли в груди. По ее словам, боль в груди, которую зачастую принимают за межреберную невралгию, может быть вызвана скелетно-мышечной торакалгией, которую называют распространенной причиной боли в передних отделах грудной клетки.

«Скелетно-мышечная торакалгия - одна из наиболее частых причин боли в передних отделах грудной клетки», - сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru», отметив, что все это связано вовлечением костно-хрящевых структур и с мышечным синдромом.

Гарманова уточнила, что при таком заболевании боль возникает после длительного пребывания в неудобной позе или неловкого движения, а также на фоне кашля. Специалист призвала не игнорировать боли в груди, обращаясь своевременно к врачу.

Как писал RT, врач-невролог Александр Комаров назвала головокружение непростым многофакторным синдромом, который способен развиваться «не только из-за прямых причин, связанных с вестибулярным аппаратом, но и из-за косвенных, например, связанных с анемией».

Тем временем, кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Климкин в беседе с «Известиями» предупредил, что гипертония, если ее вовремя не обнаружить, может привести к развитию серьезных осложнений, наиболее частыми являются инфаркт и инсульт.