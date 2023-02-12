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НовостиВ мире12 февраля 2023 7:10

Столтенберг намерен покинуть пост генсека НАТО осенью 2023 года

DPA: Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью 2023 года, не продлевая срок полномочий
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Столтенберг намерен покинуть пост генсека НАТО осенью 2023 года

Столтенберг намерен покинуть пост генсека НАТО осенью 2023 года

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который находится на своем посту почти девять лет и срок полномочий которого истекает 30 сентября этого года, не собирается в очередной раз продлевать срок своих полномочий. Об этом передает немецкое информагентство DPA, ссылаясь на представителя главы НАТО Оану Лунгеску.

«У него нет намерения добиваться продления мандата», - заявил представитель главы НАТО.

Напомним, год назад, в феврале 2022 года, правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО на должность главы Центробанка королевства. Однако сообщалось, что данный пост новый руководитель регулятора сможет занять только после ухода с поста руководителя Североатлантического альянса.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве финансов Норвегии заявили, что Столтенберг, ранее занимавший пост премьер-министра королевства, является наиболее квалифицированным кандидатом для должности главы Центрального банка.