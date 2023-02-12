Столтенберг намерен покинуть пост генсека НАТО осенью 2023 года Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который находится на своем посту почти девять лет и срок полномочий которого истекает 30 сентября этого года, не собирается в очередной раз продлевать срок своих полномочий. Об этом передает немецкое информагентство DPA, ссылаясь на представителя главы НАТО Оану Лунгеску.

«У него нет намерения добиваться продления мандата», - заявил представитель главы НАТО.

Напомним, год назад, в феврале 2022 года, правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО на должность главы Центробанка королевства. Однако сообщалось, что данный пост новый руководитель регулятора сможет занять только после ухода с поста руководителя Североатлантического альянса.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве финансов Норвегии заявили, что Столтенберг, ранее занимавший пост премьер-министра королевства, является наиболее квалифицированным кандидатом для должности главы Центрального банка.