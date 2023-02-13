Пушилин: военнопленные из Полтавы сообщили, что командование их обмануло Фото: Александр КОЦ

Военнопленные из Полтавы рассказали, что командование обмануло их, об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Пообщались с пленными - добровольцами из теробороны Полтавы. Рассказали, как их обманывает командование», - сказал Пушилин.

Он пояснил, что «понятно, что сейчас они могут вводить в заблуждение, но то, что они поняли, что незачем было приходить с оружием на нашу землю, это точно».

Глава региона разместил видеозапись беседы, в ходе которой один из пленных заявил, что создавался «отдельный батальон для защиты Полтавщины».

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года ДНР Денис Пушилин сообщил, что из Угледара начата эвакуация гражданских в Волноваху, находящуюся под российским контролем.

Он уточнил, что в Угледаре находятся порядка 1 400 мирных жителей, часть из них российские военные уже эвакуировали.

Пушилин отметил, что обстановка на линии соприкосновения в ДНР стабильно напряженная.

Он заявил, что российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город.

7 февраля 2023 года Денис Пушилин сообщил об успехах подразделений Вооруженных сил РФ в окрестностях Северска. По его словам, продвижение на этом направлении необходимо для дальнейшего «освобождения Красного Лимана».