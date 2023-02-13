Политолог Крутаков допустил, что уход Столтенберга с поста генсека НАТО ничего не изменит для России Фото: REUTERS

Политолог Леонид Крутаков считает, что в случае, если генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет занимаемый пост, то для России вряд ли что-то изменится.

По словам эксперта, "видимо, на позицию генсека альянса требуется более агрессивный человек". Крутаков добавил, что должность Столтенберга сулит ее владельцу солидную пенсию. Поэтому желающих занять пост будет "навалом", предполагает политолог. Об этом сообщает "Пятый канал".

- (Новый генсек НАТО будет) точно не американец, это будет перебор. У США и так явная агрессивная позиция ... Им нужно создавать ощущение коалиции и единства западного мира. Скорее всего, это будет какой-то чиновник, - поделился Крутаков своими предположениями.

Специалист допустил, что кандидат на руководство военно-политическим блоком может быть даже из Восточной Европы.

Тем временем "Известия" напоминают, что в 2022 году страны НАТО продлили мандат генсека альянса Йенса Столтенберга до 30 сентября 2023 года. Соответствующее решение было принято на саммите 23 марта. Однако RT отмечает, что официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий.