Стоматолог Мнацаканян посоветовала использовать мирамистин при зубной боли Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стоматолог-терапевт Кристина Мнацаканян рассказала россиянам, как можно справиться с внезапно наступившей зубной болью.

По ее словам, прежде всего стоит обратить внимание на противовоспалительные средства или прибегнуть к полосканию полости рта антисептиками. Об этом пишет Life.ru.

- Для купирования болевого синдрома, возникшего из-за зуба, можно использовать кеторолак, нимесулид, ибупрофен. Но перед их приёмом обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями, по которым, возможно, то или иное средство вам не подходит, - объяснила доктор.

Мнацаканян также сообщила изданию, что при резкой зубной боли можно полоскать рот хлоргексидином, мирамистином и фитопрепаратами с противовоспалительным действием. Однако если воспаление длится больше двух недель, то человеку стоит обратиться за помощью к врачу.

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