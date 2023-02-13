Психолог Миллер посоветовала супругам чаще говорить друг другу комплименты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психолог Александра Миллер дала россиянам советы, как вернуть в брак чувство счастья и радости.

По словам эксперта, жить в гармонии и наслаждаться временем друг с другом в паре можно, если проявлять заботу, делать супругу комплименты, устраивать сюрпризы. Об этом пишет ФАН.

- Можно и нужно чаще говорить друг другу комплименты... стоит подчеркивать достоинства партнера. Не нужно бояться конфликтов - они выводят отношения на новый уровень и не создают напряжения, - поясняет доктор.

Миллер также напомнила женщинам, что вступление в брак не является конечной точкой.

- Здесь целая ювелирная работа, сотканная из женской мудрости и любви. Мужчина счастлив там, где его рады видеть, где он чувствует внимание, заботу и поддержку, невзирая на различные трудности, - говорит психолог.

Ранее телеканал "360" сообщал, что ревность разрушает множество отношений. Как заявила психолог Ирина Леонова, причины такого чувства связаны с детством. По ее словам, обычно ревнуют те, кого в детском возрасте недолюбили.

Однако ситуации бывают разные. Случается, что в отношениях начинают появляться признаки абьюза. Травмотерапевт Анна Любушкина рассказала, что чаще всего поведение абьюзера можно разделить на несколько этапов - на первом жертву превозносят, на втором появляется напряжение, а на третьем в ход идут угрозы, скандалы и оскорбления, пишет RT.