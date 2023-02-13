DPA: Сайты НАТО подверглись хакерской атаке Фото: REUTERS

Сайты НАТО подверглись хакерской атаке, об этом сообщило немецкое агентство dpa, ссылаясь на пресс-секретаря альянса.

«НАТО в воскресенье стала целью хакерской атаки», - говорится в сообщении.

В статье указано, что атака затронула сразу несколько сайтов.

Представитель НАТО отметила, что киберэксперты альянса активно занимаются произошедшим.

Как писал сайт KP.RU, ранее эксперты по информбезопасности предупреждали о резком увеличении DDoS-атак на российские компании в 2022 году, по сравнению с 2021 годом.

По мнению экспертов, прежде всего росту числа атак способствовала напряженная политическая ситуация в мире. Есть множество групп, пропагандирующих DDoS-атаки, ... готовых атаковать российские компании. Участников групп обучают запускать атаки и постоянно снабжают новыми целями для их проведения.