МИД Франции: конфискация активов России невозможна без решения суда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция заморозила 1,3 миллиарда евро на счетах российских бизнесменов, но их конфискация невозможна без решения суда, об этом сообщила пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр в эфире телеканала LCI.

«Во Франции на сегодня заблокированы 1,3 миллиарда евро, принадлежащих российских олигархам», - рассказала Лежандр.

Она отметила, что «мы не можем конфисковать эти средства, пока нет соответствующего судебного решения».

По ее словам, на данный момент невозможно передать эти средства Украине.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года зампредседателя Еврокомиссии Юрова сообщала, что ЕС рассматривает возможность конфискации замороженных активов Банка России.

«Возможно, есть вариант, который будет соответствовать международным правилам», – говорила чинoвница.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что целью ЕС является не просто заморозка российских активов в Европе, а их конфискация. Вместе с тем она отметила, что для этого необходимо подготовить юридическую базу.