Reuters: военные США сбили объект над озером Гурон Фото: REUTERS

Военные США сбили объект над озером Гурон по приказу президента Байдена, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Байден приказал сбить неопознанный объект», - привело агентство слова представителя администрации США.

Издание отметило, что, по словам чиновника, объект был впервые обнаружен над штатом Монтана в субботу.

В статье подчеркивалось, что у США нет указаний на то, что объект мог использоваться для разведки, однако, по словам чиновника, этого нельзя исключать.

Как писал сайт KP.RU, 2 февраля 2023 года американские военные следили за разведывательным воздушным шаром над северной частью страны. Пентагон тщательно отслеживал, куда движется шар.

МИД Китая признавал, что аэростат является китайским, но отвергал обвинения в шпионаже, заявив, что сбитый аппарат «сугубо гражданского назначения, используемый для исследовательских, в основном, метеорологических целей, сбившийся с запланированного курса под действием сильных ветров».

5 февраля 2023 года самолеты ВВС США, поднятые в небо над штатом Южная Каролина, сбили воздушный зонд. Отмечалось, что обломки воздушного аппарата упали в Атлантический океан.