Берлускони: Зеленский в обмен на план восстановления Украины должен прекратить огонь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США для прекращения военного конфликта должны предложить Киеву план восстановления страны, об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия» и экс-премьер республики Сильвио Берлускони. Об этом написала газета il Messagero.

«Я думаю, что для достижения мира американский президент должен взять Зеленского и сказать ему: «По окончании войны в твоем распоряжении будет план Маршалла по восстановлению Украины», — сказал Берлускони.

Политик отметил, что план восстановления Украины может достичь триллионов долларов, если Зеленский в срочном порядке прикажет войскам остановить боевые действия и перестанет получать финансовую и военную помощь.

По его словам, Зеленскому достаточно было «перестать нападать на две автономные республики Донбасса», и тогда бы эскалации конфликта не случилось.

Берлускони указал, что оценивает поведение «этого господина» очень негативно.

Как писал сайт KP.RU, 21 мая 2022 года Сильвио Берлускони призывал ЕС приложить усилия и убедить Киев принять условия Москвы.

По мнению политика, стороны можно будет вернуть за стол переговоров и в ближайшее время урегулировать военный конфликт.

Экс-премьер подчеркивал, что мир должен быть достигнут как можно скорее. Объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина.

4 июня 2022 года Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира. По его словам, то, что показал нам украинский кризис, - тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира.

Политик подчеркнул, что, в отличие от США и их союзников, большинство государств отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике.