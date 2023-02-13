Newsweek: турне Зеленского в Европе показало его отчаяние Фото: REUTERS

Турне Зеленского в Европе продемонстрировало его отчаяние, об этом написал обозреватель Брендан Коул в статье для издания Newsweek.

На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.

Автор статьи подчеркнул, что «такими действиями Зеленский продемонстрировал страх официального Киева».

«Зеленский впадает в отчаяние», - заявил Коул.

Как писал сайт KP.RU, 28 января 2023 года советник главы офиса президента Украины Подоляк сообщил, что Украина ведет в ускоренном режиме переговоры о передаче странами Запада Киеву боевой авиации.

12 февраля 2023 года Daily Mail в своей публикации предположило, что Россия, нанося удары удары по энергообъектам Украины, отправила европейским странам жесткое «послание» на фоне обсуждения Брюсселем вопроса о поставках истребителей для ВСУ.

В статье отметили, что возможно, это был ответ на недавний двухдневный визит президента Украины Зеленского в Европу, где он заявлял о необходимости увеличить военную поддержку его стране и поставить боевые самолеты.