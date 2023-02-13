Mysl Polska: Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией, об этом написал обозреватель Анджей Щесняк в статье для издания Mysl Polska.

Автор указал, что Запад двинулся на Россию, нанося рекордное количество ударов по всем экономическим направлениям.

«Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», - заявил Щесняк.

Обозреватель отметил, что Россия достигла великолепных результатов в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса».

«Экономический блицкриг Запада против России провалился», - подчеркнул Щесняк.

По его словам, «побеждает не тот, кто нанесет более сильный удар, а тот, кто выдержит больше ударов».

Как писал сайт KP.RU, 9 февраля 2023 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый, десятый по счету пакет санкций против России.

«Россия должна нести ответственность, платить цену… В ближайшие дни мы предложим новый, 10-й пакет санкций», - сообщила Ляйен.

По ее словам, пакет будет включать дополнительные экспортные запреты стоимостью более 10 миллиардов евро.

13 октября 2022 года президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил, что «совещанию приходится решать много проблем: волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье. Это ведёт к ухудшению качества в жизни в развитых, да и в развивающихся государствах. Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений».

По словам Путина, все эти несчастья – результат западных санкций. Логистические цепочки разорваны, бедные страны не могут покупать наше дешевое зерно, удобрения и углеводороды.