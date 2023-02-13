Третий сезон премии «Экология – дело каждого» стартует с 1 марта

Автор фото пресс-служба Росприроднадзора

Эту новость по праву можно назвать долгожданной. Два предыдущих сезона показали, что интерес к премии высокий не только в нашей стране, но и за рубежом. Причина в следующем. Участие в конкурсе дает детям и подросткам шанс реализовать самые смелые идеи и разработки в области экологии, поможет раскрыть научный и творческий потенциал.

О старте сезона руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала во время акции «Эконочь» в московской школе 2107. Там главный эколог России объясняла ребятам, как претворить в жизнь экологические идеи, которые помогут им раскрыть таланты и уже сейчас определиться с будущей профессией. Светлана Радионова также сообщила об уникальной возможности реализовать научно-исследовательские и творческие проекты, направленные на сохранение окружающей среды, в рамках нового сезона премии «Экология – дело каждого».

- Ребята, дерзайте! – призвала главный эколог страны. - Перед вами огромный выбор номинаций, где вы можете проявить безграничную фантазию в самых разных областях – от искусства до науки. Вы – будущие инженеры и экологи, журналисты и бизнесмены, биологи и разработчики высоких технологий. От вашей инициативы зависит не только ваше личное профессиональное будущее, но и будущее нашей планеты.

Кстати, в новом сезоне Премии «Экология – дело каждого» появится еще одна номинация – десятая, подробности о ней пока держат в секрете. Кроме того, для участников организаторы готовят сюрпризы в виде новых проектов и акций.

О необходимости помогать детям раскрыть таланты и найти призвание говорил на встрече и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

- Наша задача – дать детям из всех регионов России возможность найти себя, помочь им проявить себя, – сказал он. - За талантливых ребят нужно бороться. Недаром в Вышке создана уникальная среда для развития и раскрытия талантов. Этой задаче отвечает и детская премия Росприроднадзора.

Заявки в третьем сезоне Премии принимаются с 1 марта по 1 октября 2023 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.

ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

- Разработкой «Аквакафе» участницы первого сезона, 11-классницы из Москвы Ольги Францевой заинтересовались инвесторы.

- Обладатель Гран-При второго сезона 15-летний Борис Глушак из Санкт-Петербурга изобрел фотобиореактор «Каскад-1». Его инновационную разработку, которая за счет микроводорослей позволяет получать из углекислого газа кислород и дезинфицировать воздух, уже приобрел один из крупных заводов.

СПРАВКА «КП»

Детско-юношеская природоохранная инициатива учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия вручается за интересные идеи, инициативы и выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры среди детей и молодёжи в возрасте от 6 до 17 лет. В прошлом году число заявок на Премию выросло более чем в 5 раз и превысило 45 тысяч. Конкурсантами стали дети из 34 стран. Огромное число творческих заявок пришло от российских школ, интернатов и детских домов, многие из них были поощрены за проявленную активность дипломами и подарками. Дети получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.