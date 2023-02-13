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НовостиОбщество13 февраля 2023 5:39

В России составили рейтинг регионов по уровню жизни

В рейтинге регионов России по уровню жизни лидируют Москва и Санкт-Петербург
Мила ГЕНЬ
В России составили рейтинг регионов России по уровню жизни

В России составили рейтинг регионов России по уровню жизни

Фото: Иван МАКЕЕВ

Свежий рейтинг субъектов РФ по уровню жизни составили эксперты. По результатам исследования, проведенного РИА Новости, тройку лидеров составили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Отстающими регионами в списке оказались республики Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область.

Рейтинг учитывает 67 показателей состояния социальной сферы от уровня доходов населения до развития транспортной инфраструктуры, по которым выведен рейтинговый балл от 1 до 100.

Первые три места уже традиционно заняли Москва (83 балла), Санкт-Петербург (82,3 балла) и Московская область (78,2 балла). Остальные регионы сильно отстают от лидеров и такая ситуация наблюдается годами.

В первую десятку также вошли: Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область.

Замыкают рейтинг Архангельская область, Курганская область, Республика Калмыкия, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Республика Тыва.

В целом первые 20 позиций ТОПа, как и последняя десятка, почти не меняются в течение нескольких лет. При этом балл практически каждого региона из рейтинга увеличился, что говорит о росте уровня жизни. Лидерами по росту рейтингового балла стали Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, где люди стали жить лучше на 9,6 и 9,3 пункта соответственно.

Как писал ранее KP.RU, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в России на 20% выше, чем был в СССР.