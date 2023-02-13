Россия направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти в 2023 году Фото: REUTERS

Россия направит в 2023 году в дружественные страны более 80% экспорта нефти, заявил вице-премьер страны Александр Новак. Также в эти государства отправят 75% нефтепродуктов, поделился политик в «Энергетической политике».

Новак напомнил, что западные страны стали заявлять об отказе от российской нефти. С 5 декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на транспортировку нефти морским путем, с 5 февраля 2023 — на поставку нефтепродуктов. В санкции также включили установление верхнего предела цен на мoрскую транспoртировку российской нефти и нефтепрoдуктов в третьи страны. Такие меры привели к негативным последствиям для экономики этих стран.

Также Александр Новак подчеркнул, что с теми государствами, которые поддержали введение ценовых потолков, сотрудничества не будет. Нефть продолжат поставлять в дружественные страны.

Вице-премьер отметил, что Россия по итогам 2022 года увеличила экспорт нефти на 7,6%, до 242 млн тонн, также на 2% выросла и добыча «черного золота».

— Вопреки пессимистичным прогнозам, российская энергетическая отрасль достойно справляется с ограничениями и демонстрирует стабильную работу. Более того, по итогам года по ряду показателей наблюдается рост, — подытожил Александр Новак.

При этом в марте 2023 года ожидают снижение добычи нефти. Делается это преднамеренно, чтобы привести к снижению инвестиций в нефтяной отрасли и дефициту «черного золота». Это должно способствовать восстановлению рыночных отношений, считает вице-премьер.