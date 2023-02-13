Молдавская оппозиционная партия обвинила президента Санду в попытке узурпировать власть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер обвинила президента республики Майю Санду в попытке узурпации власти.

Напомним, сегодня, 13 февраля, президент Молдавии заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, обвинив в попытке диверсий несколько оппозиционных сил, в том числе и «Шор». Как писал сайт KP.RU, глава государства призвала парламент разработать проекты, который даст Службе информации и безопасности «возможность бороться с соответствующими рисками».

«Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть в стране. За нами не стоят ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только граждане Молдавии», - прокомментировала произошедшие вице-председатель оппозиционной партии «Шор».

Таубер обратила внимание на то, что Санду выступила с громким заявлением, когда партия оппозиционная партия сообщила о возобновлении протестов против роста цен, а также тарифов на энергоносители.