Наталья Назарова, депутат Госдумы: «Электроэнергия идет не на обогрев домов, а на нелегальный бизнес – майнинг криптовалют»

Введение справедливого тарифа в Иркутской области поможет защитить права малообеспеченных граждан на свет и тепло Фото: Shutterstock

В 2023 году индексация тарифов ЖКХ не планируется, но это не значит, что в исключительных случаях этого не случится. В интервью «Независимой газете» заместитель председателя комитета Госдумы России по энергетике Наталья Назарова напомнила, что федеральное правительство разрешило регионам вводить прогрессивные тарифы на электроэнергию, привязанные к объемам потребления. Для подавляющего большинства россиян это ничего не изменит. Такие стимулирующие тарифы пройдутся лишь по кошельку серых майнеров, которые в огромных объемах используют дешевую электроэнергию для собственного обогащения , ставя под угрозу надежность и безопасность энергоснабжения жителей.

«Когда начинаем анализировать, почему так стремительно растет потребление, выясняется, что электроэнергия идет не на обогрев домов, освещение или работу бытовых приборов (холодильника, телевизора), а на нелегальный бизнес – майнинг криптовалют», - отметила эксперт.

Единственное эффективное решение сейчас – установка справедливых тарифов на электроэнергию для населения с дифференциацией по объемам потребления. Депутат напомнила, что такие тарифы принято называть стимулирующими, поскольку за полную цену будет оплачиваться лишь потребление, превышающее все бытовые нужды.

«Это позволит как ограничить нагрузку со стороны майнеров, так и получить средства для финансирования мероприятий по развитию сетей», - резюмирует эксперт.