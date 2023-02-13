Стоимость красной икры в России заметно выросла накануне Масленицы Фото: Олег ЗОЛОТО

Стоимость красной икры в России заметно выросла, разнясь в зависимости от вида производящей её рыбы от +6 % до +12 %. При этом спрос на икру заметно снижается, но некоторая икра становится всё более популярной у россиян. Об этом сообщает аналитический ресурс «Чек Индекс».

Чаще всего россияне приобретают икру горбуши, кеты, форели, кежучи и других лососевых рыб. Таких рыб достаточно много, и производители часто пишут на упаковке просто «Икра лосося». При этом наиболее востребована икра в упаковках от 150 до 300 граммов.

По сравнению с 2021 годом стоимость красной икры заметно изменилась. Средний чек на икру горбуши составил 1044 рубля, что на 6 % дороже чем в 2021 году. Также на неё упал спрос, сразу на 35 %. Средний чек на икру кеты ещё больше - 1790 рублей (5 %), и спрос также упал на 15 %.

Самой подорожавшей стала икра кижуча - её цена выросла на 12 % за год, составив в среднем 2220 рублей, однако она же продемонстрировала заметный рост спроса у потребителей, которые стали покупать её на 13 % чаще.

Меньше всего подорожала икра форели, всего на 1 %, и сейчас её средний ценник равен 1651 рублю. Спрос при этом поднялся на 26 %.

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