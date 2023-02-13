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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 17:17

ВСУ обстреляли луганский город Стаханов из американской РСЗО HIMARS

Обстрел Стаханова произошёл в 17:10 13 февраля
Сергей КУДРИН
ВСУ обстреляли луганский город Стаханов из американской РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли луганский город Стаханов из американской РСЗО HIMARS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооружённые силы Украины атаковали город Стаханов, расположенный на территории Луганской народной республики. Обстрел был осуществлён из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, о чём сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как отметили в ведомстве, обстрел был произведён украинскими военными из переданных Соединёнными Штатами Америки РСЗО HIMARS. В Стаханов прилетели две ракеты, в 17:10 13 февраля. Информация о повреждениях на земле, а также о пострадавших, пока что уточняется.

Ранее KP.RU сообщал о том, что украинские военные за сутки ранили одного жителя Донецкой народной республики. Под обстрел попали четыре населённых пункта, включая Горловку, Александровску и Донецк. При этом всего за сутки ВСУ выпустили по ДНР 146 снарядов.