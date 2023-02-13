Экс-советник главы Пентагона заявил о том, что 30 тысяч иностранных наёмников не помогут Украине Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, рассказал о том, какая судьба ожидает 30 тыс. иностранных наёмников, находящихся на территории Украины. По мнению Макгрегора, которое он высказал в своём блоге на YouTube-канале, все они погибнут в ближайшее время.

Как отметил экс-советник, в скором времени мир увидит масштабную «чистку» Украины от иностранных наёмников, и воспрепятствовать этому не сможет никакое количество оружия, которое могли бы поставить в зону боевых действий страны Запада.

Макгрегор считает, что 30 тыс. иностранных наёмников, находящихся на территории Украины, не изменят ситуацию, и вскоре все они будут убиты. Чуть раньше экс-советник заявлял, что ВСУ потеряли южное направление фронта, и российская армия продолжает продвигаться вперёд, благодаря современной тактике ведения боевых действий.

Ранее KP.RU сообщал о том, что министр обороны Польши не счёл проблемой наличие польских наёмников в рядах вооружённых сил Украины.

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